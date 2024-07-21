Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:10, 21 июля 2024Бывший СССР

Военный эксперт заявил об огромных ежедневных потерях ВСУ

Леонков: ВСУ ежедневно теряют от 1600 до 2500 человек по всей линии фронта

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут огромные потери. Его оценку приводит РИА Новости.

По утверждению эксперта, украинская армия теряет в день от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения. Набираемыми резервами восполнять эти потери не удается, добавил Леонков.

Также сократился срок обучения мобилизованных — с одного-двух месяцев до трех недель. Есть и случаи, когда на фронт отправляют уже после трех дней обучения, приводит данные эксперт. «Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет», — считает собеседник агентства.

Ранее Леонков предложил ввести бесполетную зону над Черным морем после атаки Украины на Севастополь.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные спасли мирных жителей в Красногоровке. Солдаты вызвали огонь на себя, рискуя жизнью

      Военный эксперт заявил об огромных ежедневных потерях ВСУ

      Хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

      В США предрекли уступки России в случае переизбрания Трампа

      Ивлеевой закрыли выезд из России

      Арестованные на Западе российские яхты подверглись диверсиям и атакам сквоттеров

      Части российских журналистов отказали в праве освещать Олимпиаду

      Бразилия предложила кандидатуру одной страны на членство в БРИКС

      Сальдо заявил об утренней попытке Украины атаковать Крым

      Венгрию предупредили об угрозе топливного кризиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше