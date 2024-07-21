Леонков: ВСУ ежедневно теряют от 1600 до 2500 человек по всей линии фронта

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут огромные потери. Его оценку приводит РИА Новости.

По утверждению эксперта, украинская армия теряет в день от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения. Набираемыми резервами восполнять эти потери не удается, добавил Леонков.

Также сократился срок обучения мобилизованных — с одного-двух месяцев до трех недель. Есть и случаи, когда на фронт отправляют уже после трех дней обучения, приводит данные эксперт. «Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет», — считает собеседник агентства.

Ранее Леонков предложил ввести бесполетную зону над Черным морем после атаки Украины на Севастополь.

