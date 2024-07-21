Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:09, 21 июля 2024Россия

Володин встретился с президентом Никарагуа в Манагуа

Володин передал послание от Путина президенту Никарагуа Ортеге
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Global Look Press

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, а также передал теплые слова приветствия и послание от российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы находится в Манагуа с рабочим визитом. Он встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.

Володин передал теплые слова приветствия и послание от Путина, содержание которого не раскрывается.

Даниэль Ортега на встрече с Вячеславом Володиным заявил, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины, усугубляя кризис в регионе. По его мнению, альянсу нужно понять «раз и навсегда», что они не смогут одержать победу в этом конфликте.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

      Трамп впервые выступил на митинге после покушения

      Володин встретился с президентом Никарагуа в Манагуа

      Трамп снял закрывавшую его ухо после покушения белую повязку

      Ряду российских журналистов запретили освещать Олимпиаду-2024

      ЕС решил получить доступ к британским рыболовецким водам

      Генконсульство отреагировало на сообщения об отравлении россиян в Турции

      Команда Трампа задумала подорвать рейтинг Камалы Харрис при ее выдвижении

      Пентагон обвинил подрядчика в задержке поставок F-35

      «Изменения могут произойти». МОК подтвердил участие россиян в Олимпиаде-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше