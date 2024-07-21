Володин встретился с президентом Никарагуа в Манагуа

Володин передал послание от Путина президенту Никарагуа Ортеге

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, а также передал теплые слова приветствия и послание от российского президента Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель Госдумы находится в Манагуа с рабочим визитом. Он встретился с президентом и вице-президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и Росарио Мурильо.

Володин передал теплые слова приветствия и послание от Путина, содержание которого не раскрывается.

Даниэль Ортега на встрече с Вячеславом Володиным заявил, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины, усугубляя кризис в регионе. По его мнению, альянсу нужно понять «раз и навсегда», что они не смогут одержать победу в этом конфликте.