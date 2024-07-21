Выход Байдена из гонки назвали «черным днем» для Зеленского

Сенатор Джабаров: выход Байдена из гонки стал черным днем для Киева и Европы

21 июля, когда действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из гонки, стало «черным днем» для Украины и Европы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский не любят соперника Байдена, республиканца Дональда Трампа.

Ранее Байден отказался от борьбы за переизбрание на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять обязанности президента до конца срока.