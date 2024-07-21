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22:13, 21 июля 2024Россия

Выход Байдена из гонки назвали «черным днем» для Зеленского

Сенатор Джабаров: выход Байдена из гонки стал черным днем для Киева и Европы

Фото: Tom Brenner / Reuters

21 июля, когда действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из гонки, стало «черным днем» для Украины и Европы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский не любят соперника Байдена, республиканца Дональда Трампа.

Ранее Байден отказался от борьбы за переизбрание на пост главы государства. При этом он заверил, что будет исполнять обязанности президента до конца срока.

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      Марина Совина
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