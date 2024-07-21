Якутянин пошел тушить лесные пожары, пропал в тайге на десять дней и выжил

Пропавший на десять дней в тайге якутский пожарный вернулся в лагерь

Огнеборец, который пошел тушить лесные пожары в Усть-Майском районе Якутии, пропал в тайге на десять дней и выжил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.

Уточняется, что 37-летний якутский пожарный сам вернулся в лагерь, его эвакуировали на вертолете в районную больницу в сильно ослабленном состоянии.

Спасатели рассказали, что житель села Петропавловска пропал 10 июля с места тушения лесного пожара у населенного пункта Белькачи. Его поисками занимались больше недели. Мужчина заблудился в тайге и был все дни без еды и воды. Ему приходилось пить воду из луж и добывать ее из-под мха. Кроме того, якутянин два раза видел медведя, но хищник проходил мимо и его не трогал.

Пожарному удалось выйти к лагерю, следуя по минерализованной полосе. Он добрался до точки вечером 20 июля. Сейчас мужчина находится на лечении, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в июле житель Ханты-Мансийского автономного округа вышел с работы и пропал в тайге. После двух дней поисков его нашли «изможденным, обезвоженным и искусанным насекомыми».