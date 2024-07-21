Кличко заявил, что любое решение Зеленского грозит политическим самоубийством

Ради достижения мира на Украине может быть проведен референдум. Такую возможность допустил мэр Киева Виталий Кличко. При этом он указал на минусы такого решения, посчитав, что любой шаг президента страны Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта несет риски для него.

Кроме того, Кличко вновь раскритиковал лидера страны за то, что тот, по его мнению, сконцентрировал в своих руках слишком много власти, и оценил отношения с ним.

Кличко предрек следующие месяцы очень трудными для Зеленского

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Кличко предположил, что Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму ради урегулирования. Что именно может быть вынесено на всенародный опрос, мэр столицы не уточнил, но предполагается, что это могут быть территориальные уступки.

Я не думаю, что он [Зеленский] сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без народного узаконивания Виталий Кличко мэр Киева

Он также назвал возможный выход из ситуации для Зеленского — создание правительства национального единства по типу того, что было сформировано в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября прошлого года. «Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной власти в своих руках, которую гарантировало ему военное положение», — добавил Кличко.

Мэр столицы посчитал, что следующие несколько месяцев будут очень трудными для Зеленского. «Должен ли он продолжать войну с новыми разрушениями или рассмотреть возможность территориального компромисса с [президентом России Владимиром] Путиным? И как мы можем объяснить стране, что нам необходимо отдать кусочки нашей территории, стоившие жизни тысячам наших героев? Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует совершить политическое самоубийство. Ситуация становится все более сложной», — задался вопросами политик.

Мэр Киева вновь осудил президента за централизацию власти

Также Кличко вновь раскритиковал Зеленского за излишнюю централизацию власти и утрату парламентом своей роли. В качестве примера он привел фактическое увольнение Зеленским экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое также ранее осуждал из-за популярности высокопоставленного военного и того, что президент не смог объяснить это решение.

Виталий Кличко Фото: Efrem Lukatsky / AP

При этом Кличко считает, что проводить президентские выборы в стране сейчас не нужно. «Они сейчас никому не нужны, даже самым критически настроенным людям президента. Сегодняшние выборы сыграют только на руку Путину, они разделят Украину и ослабят нас», — посчитал мэр. Он лишь призвал избегать того, чтобы все важные решения были переданы только администрации президента.

Отвечая же на вопрос об их отношениях, Кличко заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Зеленским. «Это у него со мной плохие отношения», — посчитал он.

Мэр ранее критиковал и действующий при Зеленском политический режим. По его словам, сейчас страна движется в неправильном направлении — отходит от демократических принципов, за которые должна была бороться, и становится все более авторитарной.

Кличко заявил, что с Трампом «придется работать» в случае его переизбрания

На вопрос, боится ли он возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, мэр украинской столицы ответил, что им «придется с ним работать, если его изберут».

«Но я бы не торопился, поскольку сейчас мы находимся в пыли предвыборной кампании. То, что говорят относительно Украины до голосования, после выборов будет совсем другим», — посчитал Кличко, утверждая, что Республиканская партия США, несмотря на ее критику поддержки Украины, «всегда была антироссийской». «Все в Вашингтоне прекрасно знают, что российская диктатура представляет опасность для западных демократических обществ», — высказался мэр.