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21:39, 21 июля 2024Бывший СССР

Зеленский сообщил о прибытии Patriot из Германии

Зеленский сообщил, что на Украину доставили ПВО Patriot из Германии

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

На территорию Украины прибыл комплекс противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, переданный Германией. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он выразил благодарность Берлину и Вашингтону за поставки комплекса. Президент также подчеркнул, что Киев рассчитывает получить больше оружия. При этом признал, что военная помощь союзников не гарантирует защиту украинских войск на поле боя.

Ранее Зеленский заявил об ухудшающейся с каждым днем ситуации с потерями в украинской армии. По его словам, он знает, сколько людей теряют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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