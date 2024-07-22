Американцы пожертвовали кампании Харрис более 46 миллионов долларов

ActBlue: американцы собрали $46,7 млн долларов для предвыборной кампании Харрис

Американцы за несколько часов собрали 46,7 миллиона долларов для предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщила платформа для мелких доноров ActBlue, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом отмечается, что за пять часов граждане США пожертвовали новому кандидату в президенты более 27,5 миллиона долларов. Это самая большая сумма пожертвований за сутки в 2024 году.

21 июля президент США Джо Байден заявил, что не намерен переизбираться на второй срок. Он останется на посту до окончания срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. Участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.