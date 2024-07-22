Уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в Избирком США

Избирком США получил уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента

В Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента. Об этом говорится на сайте Избиркома США.

В документе отмечается, что с настоящего момента Харрис прекращает быть кандидатом на пост вице-президента и является кандидатом в президенты. Она будет проводить активности в рамках избирательной кампании «только для стремления к этой должности».

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден заявил, что не намерен переизбираться на второй срок. Американский лидер останется на посту до окончания срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. Участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.