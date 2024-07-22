Байден скрыл от Харрис решение выйти из гонки

CNN: вице-президент Харрис узнала о решении Байдена выйти из гонки в воскресенье

Вице-президент США Камала Харрис узнала о решении главы страны Джо Байдена выйти из гонки лишь на следующий день после того, как оно было принято. Об этом рассказал телеканал CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что ближайшие советники президента начала работать над текстом его заявления в субботу вечером, однако Харрис поставили в известность о планах Байдена лишь на следующий день. При этом, по словам собеседника телеканала, вице-президент и американский лидер несколько раз разговаривали до публикации поста в соцсети X.

Также стало известно, что высокопоставленные чиновники из команды Байдена узнали о его решении отказаться от участия в выборах за несколько минут до официальной публикации заявления. По данным CNN, новость стала неожиданностью для многих рядовых сотрудников политика.