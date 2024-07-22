«Мучительное поражение». Как в мире отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

CNN: никогда кандидат в президенты не выбывал из гонки так близко ко дню выборов

21 июля 81-летний действующий американский лидер Джо Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. В качестве претендента на пост президента от Демократической партии он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден заявил, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

Я думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении моих обязанностей как президента до конца своего срока Джо Байден президент США

Таким образом, Байден прекращает участвовать во всех предвыборных мероприятиях. Решение политика выйти из президентской гонки стало главной темой ключевых мировых СМИ.

CNN

Американский телеканал CNN назвал выход Байдена из президентской гонки одним из самых исторических решений в современной американской политике. «Никогда прежде кандидат в президенты не выбывал из предвыборной гонки так близко ко дню выборов», — говорится в материале.

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

Предполагалось, что Байден «планировал переждать шторм» после провального выступления на дебатах с республиканским оппонентом Дональдом Трампом, отметили журналисты CNN. Обозреватели считают, что политик не выдержал давления «за кулисами и на публике».

Реальность стала хором голосов, призывающих президента выйти из гонки, как валун, катящийся с горы, который с каждым днем набирал обороты СNN

The New York Times

Обозреватели The New York Times (NYT) выразили мнение, что Байден был загнан в угол и у него не было иного выбора, кроме как прекратить свою предвыборную кампанию. Журналисты NYT посчитали, что президент подорвал доверие Демократической партии и столкнулся с «мучительным поражением» во время дебатов, победу в которых одержал Дональд Трамп.

Выход Байдена из гонки — не акт милосердия, а попытка спасти лицо NYT

Журналисты газеты назвали решение Байдена исторической редкостью, однако отметили, что оно было принято на несколько недель позже, чем это следовало сделать. «После слишком большой секретности, слишком большого высокомерия, слишком большого отрицания», — подчеркнули авторы материала.

По их мнению, Байден до последнего хотел принимать желаемое за действительное, высмеивая опросы общественного мнения. «Но это не отменяет огромного влияния и выдающегося примера отказа от выдвижения своей кандидатуры», — заключили журналисты.

The Guardian

Журналисты британской газеты The Guardian посчитали, что решение Байдена знаменует собой завершение нескольких необычных недель в американской политике и стало последним ошеломляющим эпизодом «в необычайно бурном предвыборном сезоне».

Авторы статьи отметили, что политик был дерзок в своих публичных выступлениях. «Выход президента из гонки толкает Демократическую партию в в основном неизведанные воды», — говорится в материале.

Фото: Morry Gash / AP

По мнению обозревателей издания, кандидатура Камалы Харрис может стать «самым безопасным вариантом». «Эксперты по финансированию кампании считают, что у Харриса будет самый простой юридический аргумент, чтобы сохранить кампанию Байдена, в то время как другому кандидату, возможно, придется лишиться этих денег», — заключили журналисты.

Le Figaro

Французское издание Le Figaro в материале о выходе Байдена из президентской гонки подняли вопрос о состоянии здоровья политика. Журналисты газеты обратили внимание на тот факт, что действующий американский лидер решил объявить о выходе из гонки в в сети, не выступив с телевизионной речью, и обещал выступить публично позже.

Объявив об отказе от второго срока в письме, опубликованном в социальных сетях и не выступая с телевизионной речью, Джо Байден поднял новые вопросы о состоянии здоровья и его способности выполнять свои обязанности до января 2025 года Le Figaro

Журналисты газеты также назвали катастрофой дебаты с Дональдом Трампом. «Дебаты проходили в очень подготовленной обстановке, а в течение двух недель после них Байден еще не давал пресс-конференций без суфлера», — подчеркнули авторы публикации.

Associated Press

Журналисты Associated Press (AP) выразили мнение, что решение Байдена выйти из президентской гонки обусловлено давлением на него со стороны демократов после дебатов с Трампом. «81-летний президент отставал, часто давал бессмысленные ответы и не выдвигал многочисленные лживые тезисы», — говорится в статье.

Фото: Leah Millis / Reuters

Авторы публикации подчеркнули, что решение Байдена знаменует быстрый и ошеломляющий конец его политической карьеры. «Общество выражает сомнение в том, что политик еще сможет убедить избирателей в том, что он сможет выполнять роль президента», — отмечается в материале.

Журналисты также добавили, что Харрис была единственным кандидатом, который смог напрямую подключиться к кампании Байдена в соответствии с федеральными правилами финансирования кампании. В случае избрания, политик станет первой женщиной и первым человеком южно-азиатского происхождения на посту президента США, заключили обозреватели.