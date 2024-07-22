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02:59, 22 июля 2024Мир

Байден вышел из предвыборной гонки уже в третий раз

Байден снялся с президентской гонки уже в третий раз

Фото: Jason Reed / Reuters

Джо Байден, снявший свою кандидатуру с участия в предвыборной гонке, ранее уже отказывался от борьбы за пост президента США.

В 1988 и 2008 годах он, будучи сенатором от штата Делавэр, участвовал в избирательных кампаниях. В первый раз — 37 лет назад — он вынужден был снять свою кандидатуру из-за плагиата: в своих выступлениях Байден использовал целые фрагменты речей лидера британских лейбористов 1980-х годов Нейла Киннока (Neil Kinnock).

«Не из-за острой необходимости я объявляю о своем решении. Да, я делал ошибки и признаю их. Но меня коробит другое — то, какой стала атмосфера выборов в нашей стране. Суть затушевывается», — заявил Байден (цитата по «Известиям» от 25 сентября 1987 года).

В 2007 году Байден был соперником Барака Обамы на выборах внутри Демократической партии США. Позже Обама выдвинул Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента и получил одобрение Демократической партии.

21 июля 81-летний Байден сообщил, что выходит из президентской гонки и не будет добиваться переизбрания на пост главы государства. Он пообещал сосредоточиться на исполнении своих обязанностей как президента до конца срока.

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      Марина Совина
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