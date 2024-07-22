Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:17, 22 июля 2024Ценности

Белла Хадид подаст в суд на Adidas из-за антисемитских обвинений

Хадид подаст в суд на Adidas из-за удаления рекламы с ней из-за критики Израиля

Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид решила подать в суд на бренд Adidas из-за антисемитских обвинений. Об этом сообщает TMZ.

Поводом для найма адвокатов стало удаление маркой рекламы кроссовок SL Super Light 72, которые были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился израильско-палестинский конфликт.

Официальный аккаунт властей Израиля в соцсети X (ранее — Twitter) раскритиковал Adidas за выбор Беллы Хадид, семья которой придерживается пропалестинских взглядов. Кроме того, на компанию пожаловался и Американский еврейский комитет. После этого бренд принес свои извинения и удалил рекламу с моделью из соцсетей.

Материалы по теме:
На голое тело Кто и как наживается на раздетых женщинах
На голое телоКто и как наживается на раздетых женщинах
5 марта 2018
Модель поддержала революцию в Мьянме со сцены конкурса красоты. Как она восстала против зверств хунты?
Модель поддержала революцию в Мьянме со сцены конкурса красоты.Как она восстала против зверств хунты?
2 ноября 2022

Знаменитость никак не отреагировала на заявления Adidas, однако вскоре семья модели сообщила, что столкнулась с большим количеством хейта из-за произошедшего. Впоследствии бренд Adidas опубликовал официальные извинения перед амбассадором за «любое негативное воздействие».

По мнению Хадид, руководство Adidas инициировало жестокую и разрушительную кампанию, а также намеренно вовлекло ее в скандал. По этой причине она и обратилась в суд. При этом контракт с Adidas манекенщица пока не расторгла.

Белла Хадид известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      По факту взрыва в ТЦ в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

      Способ Украины избежать дефолта назвали странным

      В части российского региона ввели режим ЧС из-за дождей

      Водонаева показала свою спальню с мотоциклом и куклами у кровати

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше