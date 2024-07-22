Белла Хадид подаст в суд на Adidas из-за антисемитских обвинений

Хадид подаст в суд на Adidas из-за удаления рекламы с ней из-за критики Израиля

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид решила подать в суд на бренд Adidas из-за антисемитских обвинений. Об этом сообщает TMZ.

Поводом для найма адвокатов стало удаление маркой рекламы кроссовок SL Super Light 72, которые были созданы для Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где случился израильско-палестинский конфликт.

Официальный аккаунт властей Израиля в соцсети X (ранее — Twitter) раскритиковал Adidas за выбор Беллы Хадид, семья которой придерживается пропалестинских взглядов. Кроме того, на компанию пожаловался и Американский еврейский комитет. После этого бренд принес свои извинения и удалил рекламу с моделью из соцсетей.

Знаменитость никак не отреагировала на заявления Adidas, однако вскоре семья модели сообщила, что столкнулась с большим количеством хейта из-за произошедшего. Впоследствии бренд Adidas опубликовал официальные извинения перед амбассадором за «любое негативное воздействие».

По мнению Хадид, руководство Adidas инициировало жестокую и разрушительную кампанию, а также намеренно вовлекло ее в скандал. По этой причине она и обратилась в суд. При этом контракт с Adidas манекенщица пока не расторгла.

Белла Хадид известна своей пропалестинской позицией: она регулярно публикует посты об израильской колонизации, этнических чистках, военной оккупации и апартеиде в отношении палестинского народа, которые продолжаются на протяжении многих лет.