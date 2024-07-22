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16:21, 22 июля 2024Ценности

Белла Торн рассказала о влиянии «Оземпика» на самооценку

Актриса Белла Торн: «Оземпик» устанавливает безумные стандарты красоты
Белла Торн

Белла Торн. Фото: Yara Nardi / Reuters

Американская актриса и певица Белла Торн рассказала о влиянии препарата «Оземпика», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения, на самооценку. На соответствующие видео в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Mail.

26-летняя знаменитость поделилась в сторис роликами (на момент написания новости они были удалены), на которых она запечатлела себя в леопардовом бикини. Так, она посетовала, что в настоящий момент в Голливуде устанавливаются «безумные стандарты красоты», которым могут соответствовать только те, кто принимает упомянутый препарат.

«Я уже давно не чувствую себя хорошо в отношении своего тела, особенно учитывая, что все принимают "Оземпик"», — отметила она.

При этом звезда раскрыла свою программу тренировок, с помощью которой ей удается поддерживать себя в форме. «Я плаваю каждый день и везде хожу пешком. Наконец, я чувствую себя хорошо», — призналась Торн.

Ранее сообщалось, что берлинский бренд Namilia выпустил топ с надписью «Я люблю "Оземпик"» и вызвал гнев общественности.

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      Мария Винар
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