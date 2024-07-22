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13:14, 22 июля 2024Россия

Более пяти тысяч россиян остались без света из-за атаки украинского БПЛА

Больше пяти тысяч жителей Курской области остались без света из-за атаки БПЛА

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Более пяти тысяч жителей Курской области остались без света из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаке на поселок Глушково Глушковского района области. Украинский коптер сбросил взрывное устройство, в связи с чем повреждения получили линии электропередачи.

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«Без света остались более пяти тысяч жителей. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка», — написал чиновник.

Ранее в Кореневском районе Курской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работавший в поле комбайн. «Ранение получил механизатор», — сообщил врио губернатора. По его сведениям, комбайнер был доставлен в Глушковскую районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

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      Никита Абрамов
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