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14:47, 22 июля 2024Мир

Боррель перепутал должность Кулебы

Боррель по ошибке назвал Кулебу премьером Украины

Фото: Philip Dulian / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перепутал должность главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, по ошибке назвав его премьер-министром. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы заслушаем премьер-министра Украины Дмитрия Кулебу», — оговорился политик.

Кулеба выступит на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе по видеосвязи. Сообщается, что его выступление будет включать описание необходимой помощи Украине.

Ранее Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят «неприемлемые» поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Он добавил, что Евросоюзу будет «необходимо это обсудить», чтобы принимать какие-либо потенциальные решения о том, «что им делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев».

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      Дарья Устьянцева
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