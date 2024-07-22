В ЕС назвали поездки Орбана в Россию и Китай неприемлемыми

Боррель: в ЕС обсудят неприемлемые поездки Орбана в Россию и Китай

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) обсудят «неприемлемые» поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы обсудим поездки Орбана в Москву и Пекин, а также позицию правительства Венгрии по конфликту на Украине», — рассказал политик.

Боррель также добавил, что странам Евросоюза будет «необходимо обсудить» эти вопросы для того, чтобы принимать какие-либо потенциальные решения о том, «что им делать с председательством Венгрии в Совете ЕС в ближайшие несколько месяцев».

Ранее Жозеп Боррель заявил, что мнения стран ЕС по Украине начали все больше расходиться. Он раскритиковал визит венгерского премьера в Россию, назвав его «неуместным». При этом он усомнился в том, что его преемник на посту, уходящая в отставку премьер Эстонии Кая Каллас сможет урегулировать существующие противоречия.

