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14:40, 22 июля 2024Мир

Бывший советник Трампа назвал проблемы Харрис

Экс-советник Трампа Гейтс: многие ошибочные решения Байдена связаны с Харрис
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Tierney L. Cross / Pool / CNP / Globallookpress.com

Многие ошибочные решения американского лидера Джо Байдена связаны с вице-президентом США Камалой Харрис, что станет проблемой для ее предвыборной кампании. Об этом заявил экс-советник президента США Дональда Трампа Рик Гейтс, передает телеканал Sky News.

«Вы должны взглянуть на Камалу Харрис как на соучастницу многих политических мер кампании Байдена. Она будет вынуждена защищать свою деловую репутацию», — рассказал политик.

Гейтс также добавил, что номинация Харрис кандидатом в президенты США не повлияет на предвыборную кампанию Трампа. Он подчеркнул, что республиканский кандидат лидирует по данным социальных опросов.

Ранее адвокат, сборщик средств для избирательной кампании Байдена Джон Морган отказался оказывать финансовую поддержку Харрис. Свое решение Морган объяснил тем, что не согласен с назначением ее кандидатуры. По словам Моргана, в случае участия Харрис в президентских выборах у кандидата на пост президента США у Трампа «будет настоящий праздник».

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      Максим Габриелян
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