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11:44, 22 июля 2024Мир

Сборщик средств Байдена отказался финансировать Харрис

Сборщик средств Байдена Морган отказался оказывать поддержку Харрис
СюжетПрезидентские выборы в США
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Dustin Chambers / Reuters

Адвокат, сборщик средств для избирательной кампании президента США Джо Байдена Джон Морган отказался оказывать финансовую поддержку вице-президенту США Камале Харрис, выбранной в качестве нового кандидата на пост президента от Демократической партии. Слова Моргана передает ABC News.

«Одно дело — голосовать за кого-то, другое — давать кому-то миллионы долларов», — заявил Морган.

Он отметил, что будет голосовать за Харрис, однако отказался собирать средства на ее избирательную кампанию. Свое решение Морган объяснил тем, что не согласен с назначением ее кандидатуры. По словам Моргана, в случае участия Харрис в президентских выборах у кандидата на пост президента США Дональда Трампа «будет настоящий праздник».

Ранее стало известно, что американские юристы сомневаются в правомерности передачи Харрис средств, собранных предвыборным штабом вышедшего из гонки Байдена.

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      Елизавета Мытарева
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