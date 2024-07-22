Сборщик средств Байдена отказался финансировать Харрис

Сборщик средств Байдена Морган отказался оказывать поддержку Харрис

Адвокат, сборщик средств для избирательной кампании президента США Джо Байдена Джон Морган отказался оказывать финансовую поддержку вице-президенту США Камале Харрис, выбранной в качестве нового кандидата на пост президента от Демократической партии. Слова Моргана передает ABC News.

«Одно дело — голосовать за кого-то, другое — давать кому-то миллионы долларов», — заявил Морган.

Он отметил, что будет голосовать за Харрис, однако отказался собирать средства на ее избирательную кампанию. Свое решение Морган объяснил тем, что не согласен с назначением ее кандидатуры. По словам Моргана, в случае участия Харрис в президентских выборах у кандидата на пост президента США Дональда Трампа «будет настоящий праздник».

Ранее стало известно, что американские юристы сомневаются в правомерности передачи Харрис средств, собранных предвыборным штабом вышедшего из гонки Байдена.