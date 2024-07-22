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11:09, 22 июля 2024Мир

В США усомнились в праве Харрис пользоваться средствами штаба Байдена

WP: юристы сомневаются в правомерности передачи Харрис средств штаба Байдена
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Leah Millis / Reuters

Американские юристы сомневаются в правомерности передачи вице-президенту США Камале Харрис средств, собранных предвыборным штабом вышедшего из гонки президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Байден не может передать свои средства Харрис, потому что они были собраны под его собственным именем и никакой юридический механизм не может обозначить эти средства как собранные совместно с Харрис до их официального назначения кандидатами от своих партий», — заявил юрист по вопросам финансирования избирательных кампаний Чарли Спайз.

В связи с этим он отметил, что Байден и Харрис должны были быть официально номинированы Демократической партией США на съезде в августе, прежде чем произойдет передача средств.

Председатель Федеральной избирательной комиссии США республиканец Шон Кукси заявил, что замена кандидата в президенты и передача его фонда новому кандидату — «беспрецедентный случай в рамках действующего законодательства о финансировании избирательных кампаний». По его словам, такое решение «поднимает множество вопросов о том, законно ли это».

Ранее сообщалось, что американцы за несколько часов собрали 46,7 миллиона долларов для предвыборной кампании Харрис.

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      Елизавета Мытарева
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