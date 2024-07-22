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01:37, 22 июля 2024Россия

Депутаты предложили высылать мигрантов за незнание русского языка

Депутаты предложили депортировать иностранцев за незнание русского языка

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля. Уточняется, что, помимо языка, высылать будут за незнание основ законодательства и истории России. При этом депортация будет проводиться на средства самих мигрантов или за счет дипмиссий.

18 июля в Самаре мигранты напали на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Парламентарий рассказал, что в этот день пытался разнять драку иностранцев с «нашими местными ребятами», в результате чего ему камнем разбили голову. Изначально действия нападавших были расценены как хулиганство, однако глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью по уголовному делу.

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      Марина Совина
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