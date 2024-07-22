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04:04, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала неожиданную правду о родителях и подала заявление в полицию

Фото: Giovanni Gagliardi / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала неожиданную правду о родителях и подала заявление в полицию. Комментаторы поддержали решение девушки.

По словам автора поста, ее родители в прошлом оформили кредитные карты и кредиты на ее имя. Девушка уточнила, что спокойно к этому отнеслась, потому что они исправно платили по счетам. «Я окончила третий курс университета и собиралась съехать от родителей», — отметила она и добавила, что мать и отец запретили ей жить отдельно.

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Родители рассказчицы заявили, что глупо тратить деньги на переезд, когда есть возможность не платить за жилье. Кроме того, по словам девушки, ей было запрещено приводить в дом бойфренда.

Через некоторое время она узнала, что мать и отец перестали платить по кредитам, из-за чего у нее возник долг в размере 60 тысяч долларов (4,7 миллиона рублей). «Я сказала, что им нужно немедленно погасить долг и изменить правила в доме, чтобы мой парень мог оставаться у нас. Они ответили, что у них нет денег, чтобы погасить долг, и что я не могу заставить их изменить правила в доме», — возмутилась героиня истории.

В итоге автор поста решила подать заявление в полицию на родителей. «Моим родителям предъявили обвинения, их арестовали. Они в ярости», — заключила рассказчица.

В комментариях под постом пользователи назвали неприемлемым поступок родственников девушки и поддержали ее решение обратиться в полицию. По мнению большинства, они поставили под угрозу финансовое будущее рассказчицы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как узнала, что ее сестра добавляла в блюдо один ингредиент, и написала заявление в полицию. Большинство комментаторов поддержали автора истории.

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      Олег Давыдов
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