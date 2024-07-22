Западные диеты повысили риск рака

Nature Reviews Microbiology: западные диеты повышают риск рака

Ученые Университетского колледжа в Ирландии выяснили, что западные диеты повышают риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) и колоректального рака. Результаты обзорного исследования опубликованы в журнале Nature Reviews Microbiology.

Обзор охватывает шесть распространенных диет и анализирует их влияние на микробиом кишечника. Оказалось, что изменение баланса микробиома влияет на общее здоровье, что особенно заметно при западных диетах, характеризующихся высоким содержанием жиров и сахара.

Исследователи рассмотрели богатую клетчаткой средиземноморскую диету, растительную диету, высокобелковую диету, а также кетогенную и западную диеты. Оказалось, что каждая из них существенно изменяет состав и функциональность микробиома кишечника, влияя на выработку таких молекул, как короткоцепочечные жирные кислоты.

Западная диета отрицательно влияет на микробиом и связана с повышенным риском развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). В то же время средиземноморская диета, богатая фруктами и овощами, показала свою эффективность в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, ВЗК и диабета 2-го типа.