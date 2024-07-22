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19:45, 22 июля 2024Ценности

Дженнифер Лопес смутила фанатов в сети на новых снимках папарацци

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес смутила фанатов в сети на новых снимках папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в расшитом цветами коротком комбинезоне с глубоким декольте. Помимо этого, она надела ярко-розовые босоножки на высокой платформе и массивное колье. Кроме того, Лопес собрала волосы и воспользовалась солнцезащитными очками.

Фото: The Hollywood JR / Backgrid / Legion-Media

Фанаты оценили внешность звезды в комментариях под материалом. «Это ее неотфотошопленные накаченные бедра?», «Она всегда перебарщивает с нарядами. Эти цветы, эспадрильи и неизбежно дизайнерская сумочка — все это слишком для неформального обеда в выходные», «Для разнообразия хоть увидели неотфильтрованное фото», — высказались они.

Ранее в июле 54-летняя Дженнифер Лопес показала мускулы в кроп-топе. На размещенных кадрах она предстала в белом кроп-топе и штанах пыльно-розового цвета, показав уличным фотографам мышцы и кубики пресса.

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      Екатерина Ештокина
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