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12:27, 22 июля 2024Мир

Евросоюз продлил санкции против России

Совет ЕС продлил все санкции против России до 2025 года

Фото: Toby Melville / Reuters

Совет Европейского союза (ЕС) продлил все ограничения против России до 31 января 2025 года. Об этом сообщается в заявлении Евросовета на официальном сайте.

«Совет ЕС продлил санкции Евросоюза из-за конфликта на Украине еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года», — отмечается в заявлении.

В Совете Европы уточнили, что в настоящее время антироссийские санкции «состоят из широкого спектра мер», включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

24 июня Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против Москвы. Новые ограничения коснутся транзита российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты. Страны объединения смогут закупать топливо, однако реэкспорт окажется под запретом. Также под санкции попали 27 судов «теневого флота», которые перевозят российские энергоресурсы.

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      Дарья Устьянцева
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