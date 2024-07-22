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06:00, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Экс-участник популярного шоу рассказал о самых странных запросах подписчиков на OnlyFans

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Бывший участник популярного романтического телешоу Love Island Джордж Фенсом назвал самые странные запросы, которые он получал от подписчиков на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Его слова передает The Sun.

«Один человек заплатил мне 300 фунтов стерлингов (примерно 34 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») за фотографию, где я в белых носках. Это был просто снимок меня в белых носках с высоты птичьего полета», — рассказал Фенсом, говоря о самых необычных просьбах поклонников на OnlyFans.

Экс-участник Love Island добавил, что однажды его попросили снять на видео, как он ест чипсы с сыром и луком. При этом Фенсом должен был обязательно сказать, что они отвратительно пахнут.

Ранее американская рэперша Даниэлла Бреголи, известная как Bhad Bhabie, раскрыла, сколько она зарабатывает на OnlyFans. Модель опубликовала скриншот статистики из личного кабинета на платформе.

Love Island («Остров любви») — британское реалити-шоу, которое выходит на телеканале ITV2 с 2015 года. В эфире программы молодые мужчины и женщины пытаются найти вторую половинку.

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      Олег Давыдов
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