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10:23, 22 июля 2024Силовые структуры

ФСБ показала на видео пришедшую в посылках из Европы взрывчатку

ФСБ показала на видео пришедшие из Европы посылки со взрывчаткой

ФСБ показала на видео пришедшие из Европы посылки со взрывчаткой. Ролик в понедельник, 22 июля, в своем Telegram-канале опубликовало РЕН ТВ.

На кадрах демонстрируется визит силовиков к главе транспортной компании, через которую приходил опасный груз. Как оказалось, женщину и ее фирму использовали втемную. Взрывчатка была спрятана в автозапчастях, поэтапно пересылавшихся из Италии и Германии. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ извлекают электродетонаторы и взрывчатку из автозапчастей.

Ранее 22 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ пресекла канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов из Европы, предназначавшихся для совершения терактов в России.

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      Владимир Седов
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