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10:00, 22 июля 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы для совершения терактов

ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки для совершения терактов в России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге ФСБ пресекла канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов из Европы. Об этом в пятницу, 22 июля, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, груз перевозили в полостях автомобильных запчастей, которые переправлялись в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии. Взрывчатку планировали применить для совершения терактов в России. В ФСБ отметили, что направили европейским силовикам запросы, чтобы установить организаторов и пособников готовившихся терактов, но все они остались без внимания.

3 июня ФСБ вскрыла агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракты против Черноморского флота РФ.

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      Владимир Седов
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