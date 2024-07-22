ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы для совершения терактов

ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки для совершения терактов в России

В Санкт-Петербурге ФСБ пресекла канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов из Европы. Об этом в пятницу, 22 июля, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, груз перевозили в полостях автомобильных запчастей, которые переправлялись в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии. Взрывчатку планировали применить для совершения терактов в России. В ФСБ отметили, что направили европейским силовикам запросы, чтобы установить организаторов и пособников готовившихся терактов, но все они остались без внимания.

3 июня ФСБ вскрыла агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракты против Черноморского флота РФ.