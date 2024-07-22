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19:41, 22 июля 2024Силовые структуры

ФСБ показала видео задержания отправленного под суд украинца по делу о шпионаже

ФСБ показала видео задержания украинца, обвиненного в шпионаже в пользу Украины

Задержание 61-летнего украинца в Луганской народной республике (ЛНР), отправленного под суд по делу о шпионаже в пользу Украины, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в УФСБ России по ЛНР.

На кадрах видно, как силовики бегут по снегу к частному дому, после чего попадают внутрь, где находят мужчину и женщину. Там сотрудники ФСБ проводят обыск, во время которого находят украинский паспорт, ноутбук, роутер. На руках у гражданина Украины надеты наручники. По окончании обыска его выводят из дома и ведут в стороны машины.

Ранее стало известно, что прокуратура направила уголовное дело в отношении мужчины в Верховный суд ЛНР. По версии следствия, с января 2023 года украинец собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники, а потом через мессенджеры или телефонные разговоры передавал эти данные Службе безопасности Украины.

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      Илона Палей
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