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18:55, 22 июля 2024Силовые структуры

В ЛНР украинца осудят за шпионаж из-за сбора информации о Российской армии

В ЛНР осудят 61-летнего украинца за сбор информации о Российской армии

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) направила в суд уголовное дело в отношении 61-летнего украинца за сбор информации о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Его дело рассмотрит Верховный суд ЛНР.

По версии следствия, с января 2023 года украинец собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и военной техники, а потом через мессенджеры или телефонные разговоры передавал эти данные Службе безопасности Украины.

Ранее в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины.

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