Гражданина Украины осудили за шпионаж в России

Суд в ЛНР дал 18 лет украинцу Бондарю за сбор сведений о российских военных

Начало событий в новости В ЛНР украинца осудят за шпионаж из-за сбора информации о Российской армии

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) вынес приговор в отношении 61-летнего гражданина Украины Владимира Бондаря, виновного в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года украинец добровольно собирал сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, находящихся в Сватовском районе. Полученные данные, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, он передавал Службе безопасности Украины при помощи интернет-мессенджеров и телефонных разговоров.

Уголовное дело в отношении иностранца было расследовано сотрудниками ФСБ.

