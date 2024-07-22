ФСБ России раскрыла личность куратора подготовки теракта в Крыму в 2023 году

ФСБ: глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023

Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявил о том, что подготовку теракта в Крыму в 2023 году, который должны были совершить при помощи отправленных из Европы взрывчатых веществ, курировал заместитель главы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Об этом сообщили в ТАСС.

«Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны. При этом курировал их деятельность руководитель офиса В. Зеленского Машовец Р. В.», — уточнили в ЦОС.

Также отмечается, что в настоящее время Машовец объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ФСБ пресекла канал поставки взрывчатых веществ и электродетонаторов из Европы. По информации правоохранителей, груз перевозили в полостях автомобильных запчастей, которые переправлялись в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии. Взрывчатку планировали применить для совершения терактов в России. В ФСБ отметили, что направили европейским силовикам запросы, чтобы установить организаторов и пособников готовившихся терактов, но все они остались без внимания.