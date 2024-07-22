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10:03, 22 июля 2024Наука и техника

Глава ArianeGroup заявил об «экономически неинтересной» многоразовой Ariane 6

Глава ArianeGroup: многоразовая ракета Ariane 6 была экономически неинтересна

Фото: Rachel BoÃŸmeyer / Globallookpress.com

На момент проектирования ракета Ariane 6 в многоразовом варианте была «экономически неинтересной» для Европы, заявил в интервью France Inter глава компании ArianeGroup Мартин Сион. Об этом сообщает European Spaceflight.

По словам руководителя, европейская ArianeGroup и американская компания SpaceX, располагающая частично многоразовой тяжелой ракетой Falcon 9, играют в разных лигах. «Учитывая количество запусков, которые делает SpaceX, существовало экономическое уравнение, которое делало повторное использование чрезвычайно выгодным. Программа Ariane 6 предполагала четыре государственных и пять коммерческих запусков [в год], повторное использование не было экономически интересным», — заявил Сион.

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Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время MaiaSpace — дочерняя компания ArianeGroup — работает над частично многоразовой ракетой Maia грузоподъемностью около 500 килограммов на низкую околоземную орбиту.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты космического назначения «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане есть три кандидата: ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.

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      Иван Потапов
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