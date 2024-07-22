Глава СК поручил возбудить дело из-за бездействия полиции после жалоб россиянки на мужа

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездействия полиции в Ивановской области

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении сотрудников полиции Ивановской области из-за их бездействия на жалобы местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

В эфире федерального канала женщина сообщила, что боится за свою жизнь из-за агрессивного поведения мужа и не раз обращалась в полицию с жалобами на него. Однако правоохранители приняли меры только после того, как супруг открыл стрельбу по окнам ее дома, где находились дети, — тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело. При этом мера пресечения для злоумышленника на период следствия так и не была избрана.

Ранее сообщалось, что саратовец шантажировал бывшую интим-фото, требуя миллион рублей или согласия на брак с ним.