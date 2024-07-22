Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

Саратовец шантажировал бывшую интим-фото, требуя миллион рублей или брака с ним

В Московской области полицейские задержали 39-летнего жителя Саратовской области, шантажирововшего бывшую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной полиции.

По данным ведоства, россиянин требовал от экс-подруги выйти за него замуж и развестить с нынешним супругом, а в случае отказа он потребовал от нее миллион рублей. Фигурант угрожал женщине распространением ее интимных фото и видео. Однако потерпевшая обратилась в полицию. Шантажиста удалось поймать около торгового центра на Каширском шоссе, когда заявительница передавала ему требуемую сумму. Все это проходило под контролем оперативников.

Следователи возбудили дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Татарстане трое мужчин подозреваются в похищении знакомого и вымогательстве у него одного миллиона рублей.