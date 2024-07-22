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12:14, 22 июля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

Саратовец шантажировал бывшую интим-фото, требуя миллион рублей или брака с ним

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Московской области полицейские задержали 39-летнего жителя Саратовской области, шантажирововшего бывшую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной полиции.

По данным ведоства, россиянин требовал от экс-подруги выйти за него замуж и развестить с нынешним супругом, а в случае отказа он потребовал от нее миллион рублей. Фигурант угрожал женщине распространением ее интимных фото и видео. Однако потерпевшая обратилась в полицию. Шантажиста удалось поймать около торгового центра на Каширском шоссе, когда заявительница передавала ему требуемую сумму. Все это проходило под контролем оперативников.

Следователи возбудили дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Татарстане трое мужчин подозреваются в похищении знакомого и вымогательстве у него одного миллиона рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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