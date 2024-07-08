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20:42, 8 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе трое мужчин подозреваются в вымогательстве и похищении знакомого

В Татарстане трое мужчин похитили знакомого и вымогали у него 1 миллион рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Татарстане трое мужчин подозреваются в похищении знакомого и вымогательстве у него одного миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

По данным следствия, подозреваемым от 24 до 28 лет. В ноябре 2022 года они насильно усадили в свой автомобиль 23-летнего знакомого и вывезли его в квартиру, расположенную в доме на улице Нариманова. Там злоумышленники продержали потерпевшего несколько часов. Все это время они угрожали ему физической расправой и требовали отдать им один 1,1 миллиона рублей. В дальнейшем пострадавший отдал злоумышленникам деньги, взяв в банке кредит.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Омский областной суд огласил приговор в отношении пятерых мужчин, которые похитили местного предпринимателя из здания банка и вымогали у него деньги и квартиру.

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      Анна Габай
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