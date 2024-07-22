Государство стало закупать больше отечественных автомобилей

«Тендерплан»: в РФ выросли госзакупки отечественных автомобилей

В первом полугодии 2024 года государство стало закупать значительно больше отечественных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. Об этом со ссылкой на данные публичной части госзакупок, проанализированные системой «Тендерплан», пишут «Ведомости».

Речь идет о конкурсах по ФЗ-44 (для структур государственной и муниципальной власти) и по ФЗ-223 (применяется для компаний с госучастием). Среди российских авто лидером по объему госзакупок в денежном выражении стала продукция «ГАЗа» — всего было проведено 1145 тендеров на сумму 24 миллиарда рублей, в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тройку самых популярных производителей у госкомпаний вошли также «УАЗ» (694 тендера на 6,4 миллиарда рублей, рост более чем в 2 раза) и «АвтоВАЗ» (1381 тендер на 5,8 миллиарда рублей, рост в 1,5 раза). Другие бренды, выпускащие машины в РФ, пользовались меньшим спросом у чиновников. За полгода по машинам Haval (производятся в Тульской области) провели 271 тендер на 1,2 миллиарда рублей (плюс 25 процентов), госзакупки «Москвича» составили 449 миллионов рублей, «Соллерса» — 198 миллионов рублей, «Автотора» — 23 миллиона рублей.

При этом автомобилей марки Aurus в публичной части госзакупок в январе-июне 2024 года специалисты не обнаружили. Суммы закупок были рассчитаны на основании начальных максимальных цен контрактов.

Китайские авто в российских госзакупках демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, по Chery было проведено на 7 процентов больше тендеров (40 закупок на 217 миллионов рублей), а по Geely — на 5 процентов меньше (22 закупки на 93,5 миллиона рублей). Общая сумма тендеров на машины Changan, в свою очередь, подскочила в 2,7 раза, до 40,4 миллиона рублей.

Резко снизилось за год число закупок на наиболее востребованные у чиновников автомобили, с 77 до 26 тендеров на сумму 136 миллионов рублей. Автомобили крупных немецких автоконцернов Audi, BMW и Mercedes почти полностью пропали из видимой части проводимых тендеров.

Гендиректор «Тендерплана» Максим Кузнецов объяснил, что весомых аргументов для покупки иномарок у госкомпаний сейчас нет, поэтому в этой отрасли активно идет импортозамещение. Кроме того, на фоне проблем с международными расчетами снизился и импорт иностранных машин в РФ, добавил он. По 44-ФЗ не допускается покупка импортных автомобилей, при этом в 223-ФЗ таких ограничений не установлено.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что в условиях тендеров все чаще указывается, что автомобили должны быть произведены в России. Если необходимого класса авто нет среди машин отечественного производства, компании могут рассмотреть китайские либо продолжить использование имеющегося автопарка, сказал он.

Ранее президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, что на авторынке РФ по состоянию на 1 июня 2024 года представлено около 60 брендов из Китая. При этом официально работает лишь половина из них (29 автобрендов), еще 25 — не имеют в стране собственных дилерских центров.