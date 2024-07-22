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20:00, 22 июля 2024Путешествия

Группа туристов с детьми пропала в горах Осетии

Mash Gor: группа из 12 туристов с детьми пропала в горах Осетии

Фото: Vladimir Mayorov / Russian Look / Globallookpress.com

Группа из 12 туристов, в том числе 10 детей, пропала в горах Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Уточняется, что туристы из Долгопрудного заблудились в Алагирском районе. Они были зарегистрированы в МЧС и вышли на маршрут 20 июля. На поиски путешественников вышли две спасательные группы.

Ранее стало известно, что турпоток в Дагестан упал на 30 процентов летом 2024 года — туристов напугали случившиеся в Махачкале и Дербенте теракты. Однако путешественники быстро нашли замену региону — на 30 процентов вырос спрос на поездки в соседнюю Северную Осетию.

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      Марк Успенский
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