Ирина Шейк снялась в бикини на отдыхе

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в черном бикини на отдыхе в Италии

Российская супермодель Ирина Шейк показала фигуру в купальнике во время отдыха в Италии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица снялась у зеркала в гостиничном номере. Она надела черное бикини, которое подчеркивало ее стройное тело. Данный комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией. Также знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, модель выложила видео, на кадрах которого ныряет в воду в купальнике со стрингами. При этом она повернулась спиной к камере, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Ранее в июле Ирина Шейк прогулялась с дочерью Леей по Нью-Йорку и смутила пользователей сети внешним видом.