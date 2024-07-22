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18:17, 22 июля 2024Ценности

Ирина Шейк снялась в бикини на отдыхе

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в черном бикини на отдыхе в Италии

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк показала фигуру в купальнике во время отдыха в Италии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица снялась у зеркала в гостиничном номере. Она надела черное бикини, которое подчеркивало ее стройное тело. Данный комплект состоял из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией. Также знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.

Кроме того, модель выложила видео, на кадрах которого ныряет в воду в купальнике со стрингами. При этом она повернулась спиной к камере, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Ранее в июле Ирина Шейк прогулялась с дочерью Леей по Нью-Йорку и смутила пользователей сети внешним видом.

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      Карина Черных
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