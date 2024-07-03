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13:54, 3 июля 2024Ценности

Внешний вид Ирины Шейк на прогулке смутил пользователей сети

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Российская супермодель Ирина Шейк прогулялась с дочерью Леей по Нью-Йорку и смутила пользователей сети внешним видом. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

38-летняя манекенщица попала в объективы папарацци, когда переходила дорогу, держа в руках собачий поводок и стакан с напитком. На кадрах видно, что звезда надела черную толстовку, кожаные штаны и кроссовки. Помимо этого, она распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками.

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Поклонники оценили внешность Шейк в комментариях под новостью. «На дворе июль, а она в толстовке и кожаных штанах?», «Что с ее лицом? Похоже, последняя пластика пошла не по плану», «Она красивая женщина, но я не думаю, что у нее хороший вкус в одежде», — написали они.

В июне Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы. На размещенном фото модель позировала перед фотографом в комплекте из денима, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и с высокими чашками, а также юбки-макси с глубоким разрезом.

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      Екатерина Ештокина
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