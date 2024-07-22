Кавказец заставил мигрантов извиняться за оскорбления россиянки

В Уфе мигранты облили официантку маслом и грозились «унизить»

В Уфе мигранты облили официантку маслом и грозились «унизить». Кавказец заставил мигрантов извиниться перед россиянкой за оскорбления, сообщает Telegram-канал «Блокнот».

По данным канала, инцидент произошел в одном из кафе в российском городе, куда устроились работать поварами два гражданина Узбекистана. Работники заведения начали высказывать претензии к качеству работы мигрантов, что и стало причиной конфликтов.

Как пишет «Блокнот», приезжие сначала приставали к одной из официанток, потом начали распускать слухи о ней, облили ее маслом и грозились «унизить». После произошедшего молодой человек оскорбленной девушки собрал знакомых и потребовал от мигрантов извинений. За граждан Узбекистана поначалу заступился кавказец, но узнав суть конфликта, сам же заставил приезжих извиниться.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, заявив, что иностранцы «допустили высказывания и действия оскорбительного характера».

Ранее в городе Артем в Приморском крае 20-летний мигрант оскорбил русских фразой «надо вас в очко» и был избит другими мигрантами. Конфликт попал на видео.