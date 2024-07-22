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13:43, 22 июля 2024Россия

Криминальный авторитет стал лицом с агитационного плаката СВО

Рекламный баннер с ушедшим на СВО криминальным авторитетом появился в Дагестане
Алиетдин Махмудов

Алиетдин Махмудов. Кадр: Высота 102 / YouTube

Рекламный баннер с ушедшим на специальную военную операцию (СВО) криминальным авторитетом Алиетдином Махмудовым появился в Дагестане. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

На опубликованном снимке видно изображение Махмудова по пояс с боевыми наградами на груди. «Поддержи своих! Приходи служить по контракту!» — призывает лозунг под фотографией.

Махмудов рассказал журналистам, что баннер с его изображением разместили в Дербенте. «Нам нужны бойцы, нам нужны солдаты», — сказал он.

Ранее командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, осужденный на 15 лет за участие в перестрелке и похищении, обратился в Генпрокуратуру. Он потребовал вернуть два изъятых у него внедорожника BMW для использования их в зоне проведения СВО. Сейчас машины находятся на спецстоянке ГУ МВД России по Москве.

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      Алан Босиков
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