Лебедев сообщил об ударе ВС России по складу ВСУ в Дергачах

Лебедев: ВС России нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дергачах Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Ракета "Искандер" попала в склад с боекомплектом возле ж/д вокзала. Удар был такой силы, что через некоторое время после прилета с неба сыпалась пыль и песок», — сообщил подпольщик.

По его словам, удар был нанесен в ночь на понедельник, 22 июля, в 01:12 мск. По сообщениям местных жителей, чуть позже прозвучал сильный взрыв близ железнодорожного вокзала.

Ранее Лебедев рассказал, что на каждом аэродроме Украины всегда стоят ориентировочно один-два самолета. По словам собеседника агентства, ВСУ начали задействовать те аэродромы, которые не использовались ранее.