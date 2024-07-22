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10:09, 22 июля 2024Культура

Лолита процитировала Моргенштерна на концерте и была раскритикована

Певицу Лолиту раскритиковали за исполнение на концерте песни Моргенштерна

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская процитировала рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) во время выступления в Москве и Санкт-Петербурге и была раскритикована. Об этом пишет «Фонтанка».

Отмечается, что видео с концерта, на котором артистка исполнила песню рэпера Cadillac, подверглось обсуждению в сети. «Я только проснулась, а оказывается, что я стала участницей скандала после прошедшего вчера в Москве концерта», — сказала исполнительница, отметив, что пародия на трек была сделана три года назад и с тех пор куплет из песни всегда звучит на ее концертах.

Певица призвала не приписывать ей «такие специальные действия провокационные». «Потому что это просто смешно, это просто пародия. Все, что могу сказать, — не буду больше», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн был привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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