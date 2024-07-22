Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:17, 22 июля 2024Культура

Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

Лолита заявила, что отдала дочь на воспитание бабушке ради лечения ребенка

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Лолита Милявская объяснила, почему большую часть жизни ее дочь Ева провела с бабушкой. Ее слова приводит сайт «МУЗ-ТВ».

Отмечается, что у дочери артистки был диагностирован синдром Аспергера. По словам певицы, иногда она считала себя «плохой матерью». «Я могу много дать ребенку, но, допустим, я не дала ей свое присутствие каждодневное. Но потом я понимала, что, если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка», — поделилась она, добавив, что бабушка сыграла ключевую роль в жизни ее дочери.

Ранее Лолита Милявская процитировала рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) во время выступлений в Москве и Санкт-Петербурге и была раскритикована.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      Владелец российской фирмы незаконно легализовал 40 мигрантов

      Доходы россиян от процентов по вкладам подсчитали

      Врач предупредил о наиболее распространенных тревожных симптомах рака

      Евросоюз продлил санкции против России

      Украина договорилась о реструктуризации долга

      Самолет с россиянами кружил в небе час и не смог набрать высоту из-за поломки

      Рита Ора прогулялась по улице в бюстгальтере

      Москвичам пообещали грозы

      В России оценили перспективы Джо Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше