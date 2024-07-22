Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

Лолита заявила, что отдала дочь на воспитание бабушке ради лечения ребенка

Российская певица Лолита Милявская объяснила, почему большую часть жизни ее дочь Ева провела с бабушкой. Ее слова приводит сайт «МУЗ-ТВ».

Отмечается, что у дочери артистки был диагностирован синдром Аспергера. По словам певицы, иногда она считала себя «плохой матерью». «Я могу много дать ребенку, но, допустим, я не дала ей свое присутствие каждодневное. Но потом я понимала, что, если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка», — поделилась она, добавив, что бабушка сыграла ключевую роль в жизни ее дочери.

Ранее Лолита Милявская процитировала рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) во время выступлений в Москве и Санкт-Петербурге и была раскритикована.