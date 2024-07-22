Лукашенко призвал к сотрудничеству с Африкой фразой «нельзя класть яйца в одну корзину»

Лукашенко призвал выстраивать сотрудничество со странами Африки и Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал выстраивать сотрудничество со странами Африки, Азии, Южной и Латинской Америки. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития промышленности республики, его цитирует ТАСС.

Лукашенко объяснил важность диверсификации внешней торговли фразой «яйца в одну корзину класть ни в коем случае нельзя». По словам президента, «чем больше корзин, тем лучше».

Глава государства подчеркнул, что за Африкой будущее, напомнив также, что у Белоруссии есть партнеры на юге континента, которые готовы работать с республикой, — Зимбабве, Мозамбик, Экваториальная Гвинея и Нигерия. Кроме того, страна поддерживает отличные отношения с Алжиром и Египтом, добавил он.

Лукашенко рассказал, что Белоруссия возобновила торгово-экономические связи с государствами Латинской Америки. В частности, недавно состоялся визит правительственной делегации в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу. Президент отметил, что необходимо более активно выстраивать диалог с Бразилией, так как эта влиятельная в политическом отношении страна, «и им надо то, что мы хотим продать».

На совещании министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов рассказал, что уже к 2030 году до 30 процентов экспорта республики может приходиться на страны «дальней дуги». Среди таких государств глава ведомства перечислил Венесуэлу, Кубу, Аргентину, Пакистан, Индию, Китай и другие.

Ранее Лукашенко призвал активнее использовать белорусские минеральные удобрения, не распроданные из-за санкций, для повышения производительности. По его мнению, если активнее засыпать ими поля, то результатом станут большее количество кормов, которые можно конвертировать в молоко и мясо.