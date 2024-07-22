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13:12, 22 июля 2024Забота о себе

Любителей колбасы предупредили об отсроченном ударе по организму

Профессор Иванов: мясной клей способен нанести удар по иммунной системе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Об отсроченном ударе о организму и иммунной системе любителей колбасы в беседе с «Царьградом» предупредил профессор Денис Иванов. По его словам, причина кроется в составе продукта, куда может входить запрещенный в РФ мясной клей.

Специалист пояснил, что данный ингредиент является микробной трансглютаминазой, связывающей белки, которые, в свою очередь, всасываются, попадая в организм.

«Как известно, белки являются главными аллергенами, которые вызывают большой каскад реакций в организме. И параллельно этому идет рост аутоиммунных заболеваний, в частности целиакии», — предупредил эксперт.

Употребление данного продукта ведет к постепенному снижению иммунитета, заключил Иванов.

Ранее биолог Ольга Багрянцева рассказала, что микробная трансглютаминаза нарушает работу кишечника, ухудшает иммунитет, а также может стать триггером для развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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      Анастасия Алимпиева
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