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05:00, 22 июля 2024Мир

Маск назвал Харрис марионеткой Сороса

Илон Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Александра Сороса

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал нового кандидата на пост президента США Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса, сына скандально известного американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса. Свое мнение он высказал в соцсети Х.

«Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой», — заявил он. Так он прокомментировал заявление Сороса о том, что Харрис является лучшим и самым квалифицированным кандидатом. Свой пост Сорос-младший сопроводил совместной фотографией с вице-президентом США.

Ранее в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента страны. С настоящего момента прекращает быть кандидатом на пост вице-президента и является кандидатом в президенты.

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      Марина Совина
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