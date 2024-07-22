Метеоролог предупредил об увеличении числа катаклизмов в России

Метеоролог Червяков заявил об увеличении числа катаклизмов в ближайшие годы

Причиной жары на юге России, снегопада на 9 Мая и тропических ливней в июне является глобальное потепление. Об этом изданию KP.RU заявил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Максим Червяков.

По его словам, текущий год уже опережает по средней температуре воздуха 2023-й, который, в свою очередь, стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Эксперт подчеркнул, что в течение 4,5 миллиарда лет климат на Земле постоянно менялся и в истории нашей планеты были периоды с более высокими температурами, чем сегодня. Червяков отметил, что в ближайшие годы Россию, как и весь мир, ждут серьезные климатические изменения.

Увеличится количество всевозможных катаклизмов, в том числе волн жары и волн холода. Амплитуда аномалий будет еще больше, чем сейчас. Причем в обе стороны. Мы с вами удивляемся, что в Баренцевом море необычно много льда. Но зимой здесь стояли очень сильные морозы. А аномально холодные зимы, как и экстремальная жара летом, тоже следствие изменения климата Максим Червяков метеоролог

Еще одним признаком изменения климата являются различные природные катаклизмы, включая торнадо, лесные пожары, засухи и дожди, которые раньше выпадали более равномерно, а сейчас нередко происходит так, что за два дня падает месячная норма осадков.

Червяков добавил, что от глобального потепления Россия не сможет получить никаких плюсов и даже теоретическое продвижение земледелия на север займет около сотни лет, поскольку растениям необходима особая почва, которая формируется очень долго.

Ранее сотрудник Института леса Сибирского отделения РАН Евгений Пономарев сообщил, что изменения климата быстрее всего происходят в Якутии. Он подчеркнул, что температура воздуха в республике растет примерно на 0,65 градуса каждые десять лет.