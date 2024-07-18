69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:38, 18 июля 202469-я параллель

Назван регион России с самым быстрым изменением климата

Сотрудник Института леса Пономарев: быстрее всего в РФ климат меняется в Якутии
СюжетЛесные пожары:

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Изменения климата, в ходе которых растет температура воздуха и, как следствие, растет число лесных пожаров, быстрее всего происходят в Якутии. Этот российский регион назвал сотрудник Института леса Сибирского отделения РАН Евгений Пономарев, его слова приводит ЯСИА.

По заявлению Пономарева, на северо-востоке Сибири и в Якутии температура меняется крайне быстро — растет на 0,65 градуса за десять лет.

«Помимо роста температуры летнего периода, для региона можно прогнозировать повышение уровня засушливости, а также увеличение длительности пожароопасного периода», — объявил ученый.

Ранее сообщалось, что потепление в Арктике усугубило глобальную проблему. Последствия перегрева территорий на Северном полюсе отразятся на Северной Америке и Евразии.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Что это такое?» Маск потребовал от Шольца объяснений за слова немецкого комика, одобрившего покушение на Трампа

      Стало известно о назревающем бунте в одной из бригад ВСУ

      ФСБ задержала имама за перевод денег террористам

      Стала известна судьба лимузина Аллы Пугачевой

      Назван необычный способ распознать деменцию на ранней стадии

      Военный аналитик указал на наплевательское отношение Зеленского к своему народу

      Детей российского бойца СВО забрали в детдом во время его службы на передовой

      Митя Фомин назвал худшие женские качества

      Вучич захотел дать Шольцу один совет по Украине

      Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше