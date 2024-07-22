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06:29, 22 июля 2024Наука и техника

На ледяных лунах обнаружили подходящие для жизни условия

Astrobiology: на Европе и Энцеладе обнаружили подходящие для жизни условия

Фото: NASA / Reuters

Ученые Центра космических полетов имени Годдарда НАСА обнаружили, что вблизи поверхности ледяных спутников Юпитера и Сатурна имеются условия, подходящие для существования жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrobiology.

В ходе экспериментов исследователи смешивали образцы аминокислот со льдом, охлажденным до минус 196 градусов Цельсия, в герметичных безвоздушных флаконах и облучали их гамма-лучами в различных дозах, чтобы сымитировать условия у поверхности Энцелада и Европы — лун газовых гигантов. Они также проверили выживаемость аминокислот в мертвых бактериях и во льду, смешанном с силикатной пылью.

Оказалось, что аминокислоты, если они присутствуют, могут сохраняться прямо под поверхностью этих лун, несмотря на жесткую радиацию. На Европе безопасная глубина составляет около 20 сантиметров, тогда как на Энцеладе аминокислоты могут выживать в любом месте на поверхности на глубине менее нескольких миллиметров.

Также было показано, что аминокислоты разрушались быстрее при смешивании с пылью, но медленнее, если их источником являются микроорганизмы. Это может объясняться тем, что клеточный материал бактерий защищал аминокислоты от реактивных соединений, производимых излучением.

Результаты указывают на то, что в ходе будущих миссий по поиску признаков жизни на ледяных спутниках необходимо учитывать высокие скорости деградации органических молекул в богатых кремнием регионах.

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      Александр Еникеев
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